РФ изготовит 120 тысяч КАБов и 30 тысяч "Шахедов" в этом году, - ГУР

Украина, Пятница 14 ноября 2025 22:24
РФ изготовит 120 тысяч КАБов и 30 тысяч "Шахедов" в этом году, - ГУР Фото: заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский режим запланировал изготовить за 2025 год не менее 120 тысяч управляемых авиабомб (КАБ). Также в планах россиян изготовить не менее 70 тысяч беспилотников, среди которых 30 тысяч - это копии иранских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя руководителя Главного разведывательного управления Минобороны Вадима Скибицкого изданию Reuters.

По словам Скибицкого, Россия запланировала до конца 2025 года изготовить до 120 тысяч КАБов; в эту цифру входят как уже изготовленные и имеющиеся бомбы, так и новые, которые только планируется сделать. В том числе оккупанты хотят изготовить не менее 500 КАБов с увеличенной дальностью.

Он также добавил, что в прошлом месяце россияне запускали в среднем до 170 КАБов по Украине за день. Сейчас эта цифра выросла до 200-250 КАБов в сутки.

Кроме обычных КАБов, которые летают на расстояние до 90 километров, РФ разворачивает выпуск новых бомб, которые имеют реактивный двигатель и могут лететь на расстояние до 200 км. Также оккупанты ведут работы над модернизацией бомб - чтобы они могли пролетать до 400 километров.

"Их (КАБы, - ред.) можно сбить, но количество этих авиабомб, произведенных в Российской Федерации... огромное. Это угроза. Угроза, которая потребует от нас ответной реакции", - отметил Скибицкий.

Не только авиабомбы

Кроме КАБов, оккупанты уделили внимание и дронам. По словам Скибицкого, в 2025 году РФ изготовит всего 70 тысяч дальнобойных дронов всех видов. Среди них не менее 30 тысяч - это копии иранского беспилотника "Шахед". Россияне используют дальнобойные дроны для терактов против объектов энергетики и инфраструктуры. Не стоит ожидать, что теракты прекратятся - их количество будет только расти.

"Они начинали с 30 беспилотников в месяц, теперь 30 могут летать к одной цели. Они точно хотят нас сломать. Это дестабилизирует внутреннюю ситуацию", - резюмировал он.

Отметим, по данным РБК-Украина, промышленность РФ до конца года планирует выпустить около 250 ракет "Гром-1Е" и ориентировочно до 500 реактивных КАБов УМПБ-5Р. Таким образом, оценка совпадает с тем, что озвучивает Скибицкий в интервью западным СМИ.

Реактивные КАБы и противодействие

Напомним, что 24 октября оккупанты впервые применили модифицированные реактивные управляемые авиабомбы типа УМПБ-5 на территории Одесской области. Большинство бомб удалось сбить. А до этого, 18 октября РФ впервые за время войны ударила реактивным КАБом по Лозовой Харьковской области.

При этом в конце октября стало известно, что Украина очень скоро получит новое решение для противодействия российским управляемым авиабомбам. Речь идет об "охотнике" на КАБов, которого разрабатывают совместно с НАТО.

