РФ ищет новые способы мобилизации: полиция предлагает задержанным "альтернативу"

Из-за нехватки добровольцев для войны против Украины российские власти прибегают к новым схемам. Полицейским платят премии за принуждение задержанных к подписанию контрактов с Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Центр противодействия дезинформации сообщает, что в России полиция стала новым инструментом скрытой мобилизации.

Из-за нехватки желающих идти на войну и все меньшей эффективности финансовой мотивации, в стране вводят давление и шантаж.

Так, с 2023 года российские полицейские в разных регионах РФ предлагают задержанным "альтернативу" тюрьмы - подписание контракта с Министерством обороны для участия в войне против Украины.

За каждого "вербованного" полицейские получают премии в размере от 10 до 100 тысяч рублей (130-1300 долларов), в зависимости от региона.

Российская армия несет постоянные потери на фронте, пополнить которые все труднее. Всеобщая мобилизация - непопулярна среди населения.

Поэтому Кремль продолжает использовать инструменты скрытой мобилизации: через полицию, культурные учреждения, госзакупки и другие "гражданские" механизмы.