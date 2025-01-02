РФ привлекла к войне против Украины до 180 тысяч заключенных, - разведка

Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения в Украину привлекла для участия в войне до 180 000 заключенных. Они получают меньшие выплаты чем другие военные россияне.

По данным разведки, по состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах.

В то же время известно, что всего в российских колониях и тюрьмах по состоянию на 2024 год находилось около 300 000-350 000 тысяч заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения - вовлечение их в войну.

В разведке рассказали, что ранее заключенные получали за контракт единовременную выплату 1 718 долларов. А уже в июле 2024 года размер выплаты увеличился до 3 524 долларов. Однако заключенные, а также их родственники, лишены ряда выплат и льгот, которые получают участники добровольческих формирований. Также зарплата такой категории лиц вдвое-вчетверо ниже, чем у других оккупантов.

Стоит заметить, что в конце декабря 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об отмене единовременных выплат для заключенных. Выплаты не получат те, кто заключил контракты с российским военным ведомством.

Мобилизация заключенных в России

Вербовка заключенных в России стала привычной практикой во время войны против Украины. Начиная с середины 2022 года, российские власти при содействии частных военных компаний, в частности ЧВК "Вагнер", привлекали заключенных к боевым действиям, обещая им амнистию, денежные выплаты и другие привилегии.

Эта инициатива вызвала осуждение со стороны правозащитников, которые отмечали нарушение прав человека и отсутствие прозрачности в отношении условий для заключенных. Многие из них погибали из-за недостаточной подготовки, а обещанные выгоды часто оставались лишь на словах.