Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ оттягивала ответ на мирный план на 2026 год, но ей пришлось ускориться, - источник

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко, Милан Лелич

От России поступали сигналы о том, что ответ на идеи, изложенные в украино-американском проекте рамочного мирного соглашения, страна-агрессор даст уже после Нового года.

Об этом РБК-Украина рассказал источник, приближенный к переговорным процессам.

Из-за дипломатической активности со стороны Украины россияне вынуждены уже сейчас посылать через медиа некоторые сигналы, в частности о якобы "готовности на прекращение огня" для проведения в Украине референдума.

Как пояснил собеседник, Россия пытается и дальше имитировать свою заинтересованность в мирных переговорах, прежде всего, чтобы избежать обвинений со стороны США в срыве переговоров. Тогда как на самом деле страна-агрессор намерена и дальше продолжать войну.

"Мы не хотим дать россиянам затягивать процесс. Они заинтересованы и дальше затягивать войну и продолжать обстрелы Украины. Мы - не заинтересованы в затягивании, поэтому буквально ежедневно работаем с командой Трампа. И многие вещи уже готовы, по некоторым вопросам - еще надо поговорить президентам. По некоторым вопросам мы активизируемся максимально, чтобы у россиян не было политической возможности тормозить процесс", - сказал собеседник РБК-Украина.

 

Заявления РФ по переговорам

Напомним, в четверг, 25 декабря, представитель российского МИД Мария Захарова заявила о том, что в переговорном процессе с США есть "медленный прогресс".

В пятницу, 26 декабря, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США и Россия "приблизились к решению" для завершения войны в Украине. При этом он нафантазировал, что мирный план, обнародованный Владимиром Зеленским, "радикально отличается" от того, который предлагают США.

Отметим, страна-агрессор требует изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, Россия хочет больше ограничений для украинской армии, а также решения вопросов по санкциям и своим замороженным активам.

