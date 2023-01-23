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Начальник Генштаба Норвегии назвал потери россиян на войне против Украины

Новина українською →
Украина, Понедельник 23 января 2023 18:18
Начальник Генштаба Норвегии назвал потери россиян на войне против Украины Фото: начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристоферсен (NTB Rodrigo Freitas)
Автор: Дмитрий Браславский

На войне против Украины были убиты и ранены почти 180 000 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Генерального штаба Норвегии Эйрика Кристоферсена, которое приводит Kressy24.

По словам Кристоферсена, при оценке и подсчетах он руководствовался умеренностью и взвешенностью. Он объяснил, что потери России уже приближаются к 180 тысячам убитых и раненых солдат.

Глава Генштаба Норвегии пояснил, что ресурс РФ является длинным и глубоким. Речь идет о количестве оружия и людей, которые Россия может использовать на войне против Украины.

"РФ действительно способна продержаться очень долго", - заявил Кристоферсен.

По его мнению, Украине нужны танки и современные системы ПВО. Благодаря наличию новых танков ВСУ пойдут в наступление, а противовоздушная оборона будет сдерживать деятельность авиации РФ.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия понесла тяжелые потери в войне против Украины.

По данным на утро понедельника, 23 января, украинские военные ликвидировали в сутки 720 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 121 480 военных. Также ВСУ был подведен российским катером.

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