Силы беспилотных систем уничтожили "РСЗО Ким Чен Ына" и несколько складов с дронами (видео)

Украинские защитники при помощи дронов уничтожили северокорейскую реактивную систему залпового огня М-1991, вражеские склады с дронами и еще ряд объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

По его словам, в течение 17-19 января украинские защитники из Сил беспилотных систем уничтожили: ЗРК С-300В - самоходная пуско-заряжающая установка 9А84 (временно оккупированная территория Луганской области);

- самоходная пуско-заряджающая установка 9А84 (временно оккупированная территория Луганской области); "РСЗО Ким Чен Ына" М-1991 - 240 мм, реактивная система залпового огня КНДР;

- 240 мм, реактивная система залпового огня КНДР; тяговую подстанцию питания "Сартана" (временно оккупированный Мариуполь) - питает электровозы и электропоезда на участке Мариуполь, Сартана, Волноваха, Донецк, силовой трансформатор 2500 кВа;

(временно оккупированный Мариуполь) - питает электровозы и электропоезда на участке Мариуполь, Сартана, Волноваха, Донецк, силовой трансформатор 2500 кВа; тяговую подстанцию питания "Карань" (временно оккупированная Андреевка Донецкой области), обеспечивает сеть электрифицированной железной дороги на отрезке Мариуполь, Волноваха, Камыш-Заря, два силовых трансформатора мощностью 2500-4000 кВа;

(временно оккупированная Андреевка Донецкой области), обеспечивает сеть электрифицированной железной дороги на отрезке Мариуполь, Волноваха, Камыш-Заря, два силовых трансформатора мощностью 2500-4000 кВа; подстанцию "Азовская" 220 кВ (временно оккупированный Старый Донецкой области) - критический элемент энергообеспечения промышленности региона в интересах ВПК;

(временно оккупированный Старый Донецкой области) - критический элемент энергообеспечения промышленности региона в интересах ВПК; склад БПЛА 144 дивизии 51 Армии (временно оккупированная Новокраснянка Луганской области);

(временно оккупированная Новокраснянка Луганской области); склад БПЛА (временно оккупированный Донецк). Операции провели украинские воины из первого отдельного центра СБС, батальона "Кайрос" 414 бригады "Птахи Мадяра" и 412 бригады Nemesis.