Силы беспилотных систем уничтожили "РСЗО Ким Чен Ына" и несколько складов с дронами (видео)

Украина, Понедельник 19 января 2026 17:59
Силы беспилотных систем уничтожили "РСЗО Ким Чен Ына" и несколько складов с дронами (видео) Иллюстративное фото: украинские воины уничтожили северокорейскую РСЗО М-1991 (wikimedia)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники при помощи дронов уничтожили северокорейскую реактивную систему залпового огня М-1991, вражеские склады с дронами и еще ряд объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

По его словам, в течение 17-19 января украинские защитники из Сил беспилотных систем уничтожили:

  • ЗРК С-300В - самоходная пуско-заряжающая установка 9А84 (временно оккупированная территория Луганской области);
  • "РСЗО Ким Чен Ына" М-1991 - 240 мм, реактивная система залпового огня КНДР;
  • тяговую подстанцию питания "Сартана" (временно оккупированный Мариуполь) - питает электровозы и электропоезды на участке Мариуполь, Сартана, Волноваха, Донецк, силовой трансформатор 2500 кВа;
  • тяговую подстанцию питания "Карань" (временно оккупированная Андреевка Донецкой области), обеспечивает сеть электрифицированной железной дороги на отрезке Мариуполь, Волноваха, Камыш-Заря, два силовых трансформатора мощностью 2500-4000 кВа;
  • подстанцию "Азовская" 220 кВ (временно оккупированный Старый Донецкой области) - критический элемент энергообеспечения промышленности региона в интересах ВПК;
  • склад БПЛА 144 дивизии 51 Армии (временно оккупированная Новокраснянка Луганской области);
  • склад БПЛА (временно оккупированный Донецк).

Операции провели украинские воины из первого отдельного центра СБС, батальона "Кайрос" 414 бригады "Птахи Мадяра" и 412 бригады Nemesis.

М-1991

Северокорейская реактивная система залпового огня М-1991 - это 240-мм РСЗО производства КНДР, которая предназначена для поражения целей на большой дальности.

Установка считается одним из самых мощных артиллерийских средств Северной Кореи и является аналогом советской РСЗО "Ураган".

К слову, несколько дней назад стало известно, что Силы беспилотных систем сорвали наступление российских оккупантов на одном из ключевых направлений.

