Россия существенно усилила военное присутствие в Беларуси, - ISW

Российская Федерация усилила военную группировку на территории союзнической Республики Беларусь. Беларуские военные при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Эксперты Института сослались на информацию, обнародованную украинским военным обозревателем Константином Машовцем в воскресенье, 17 декабря. По его словам, беларуские военные развернули масштабную военную группировку на территории двух областей. В нее вошли:

десантно-штурмовой батальон 38-й десантно-штурмовой бригады вблизи Ужово и к югу от Пинска Брестской области;

два отряда 5-й бригады спецназа вблизи Иванова Брестской области и Приболовичей Гомельской области;

парашютно-десантный батальон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады вблизи Лельчицкого района, Брагима и Зябровка Гомельской области;

тактическую группу 51-й артиллерийской бригады к югу от города Гомель;

реактивную артиллерийскую батарею 336-й реактивной артиллерийской бригады вблизи Зябровки Гомельской области.

Машовец отметил, что группировка насчитывает 1840 военнослужащих, до 68-70 единиц БТР, 24 артиллерийские системы и три системы противовоздушной обороны.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Беларуские журналисты нашли вероятные свидетельства того, что наемники расформированной российской ЧВК "Вагнера" могли войти в состав новосозданного спецподразделения "Торнадо" Внутренних войск МВД Республики Беларусь.

15 декабря в Беларуси начали внезапную проверку сил ПВО.

Кроме того, Минск регулярно продолжает военные учения Вооруженных сил Беларуси с Россией. Суммарно они продолжаются уже 86 недель.

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