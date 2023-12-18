Россия существенно усилила военное присутствие в Беларуси, - ISW
Российская Федерация усилила военную группировку на территории союзнической Республики Беларусь. Беларуские военные при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Эксперты Института сослались на информацию, обнародованную украинским военным обозревателем Константином Машовцем в воскресенье, 17 декабря. По его словам, беларуские военные развернули масштабную военную группировку на территории двух областей. В нее вошли:
- десантно-штурмовой батальон 38-й десантно-штурмовой бригады вблизи Ужово и к югу от Пинска Брестской области;
- два отряда 5-й бригады спецназа вблизи Иванова Брестской области и Приболовичей Гомельской области;
- парашютно-десантный батальон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады вблизи Лельчицкого района, Брагима и Зябровка Гомельской области;
- тактическую группу 51-й артиллерийской бригады к югу от города Гомель;
- реактивную артиллерийскую батарею 336-й реактивной артиллерийской бригады вблизи Зябровки Гомельской области.
Машовец отметил, что группировка насчитывает 1840 военнослужащих, до 68-70 единиц БТР, 24 артиллерийские системы и три системы противовоздушной обороны.
Роль Беларуси в войне России против Украины
Беларуские журналисты нашли вероятные свидетельства того, что наемники расформированной российской ЧВК "Вагнера" могли войти в состав новосозданного спецподразделения "Торнадо" Внутренних войск МВД Республики Беларусь.
15 декабря в Беларуси начали внезапную проверку сил ПВО.
Кроме того, Минск регулярно продолжает военные учения Вооруженных сил Беларуси с Россией. Суммарно они продолжаются уже 86 недель.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.