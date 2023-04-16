РФ на Пасху не прекращает обстрелы Бахмута. Военные рассказали о ситуации в городе

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командир 127-й бригады Теробороны ВСУ Роман Грищенко.

По его словам, россияне не учитывают, что в настоящее время все православные празднуют Пасху. Они не перестают вести обстрелы по жилым районам города.

"Пасха. Но для врага нет ничего святого. Он не прекращает сравнивать с землей жилые районы Бахмута. Город держится только благодаря силе Духа несокрушимых украинских воинов", - рассказал он.