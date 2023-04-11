Через две-три: Череватый спрогнозировал, когда на фронте закончатся "вагнеровцы"

Наемники ЧВК "Вагнера" являются основной силой российской армии, которая пытается захватить Бахмут. Однако если они не наладят источник снабжения личного состава и не изменят тактику, на фронте их может хватить еще на месяц-два.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого в эфире телемарафона.