РФ на Великдень не припиняє обстрілів Бахмуту. Військові розповіли про ситуацію у місті

Як повідомляє РБК-Україна про це розказав командир 127-ї бригади Тероборони ЗСУ Роман Грищенко.

За його словами, росіяни не зважають на те, що наразі всі православні святкують Великдень. Вони не припиняють вести обстріли по житловим районам міста.

"Великдень. Але для ворога немає нічого святого. Він не припиняє зрівнювати з землею житлові райони Бахмута. Місто тримається лише завдяки силі Духу незламних українських воїнів", - розповів він.