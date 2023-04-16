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РФ на Великдень не припиняє обстрілів Бахмуту. Військові розповіли про ситуацію у місті

Новость на русском →
Бахмут, Неділя 16 квітня 2023 21:40
РФ на Великдень не припиняє обстрілів Бахмуту. Військові розповіли про ситуацію у місті Фото: РФ на Великдень не припиняє обстрілів Бахмуту (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська продовжують вести постійні обстріли міста Бахмут та використовувати там тактику випалювання землі.

Як повідомляє РБК-Україна про це розказав командир 127-ї бригади Тероборони ЗСУ Роман Грищенко.

За його словами, росіяни не зважають на те, що наразі всі православні святкують Великдень. Вони не припиняють вести обстріли по житловим районам міста.

"Великдень. Але для ворога немає нічого святого. Він не припиняє зрівнювати з землею житлові райони Бахмута. Місто тримається лише завдяки силі Духу незламних українських воїнів", - розповів він.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що російських десантників кинули на підсилення "вагнерівців" у Бахмуті.

За його словами, протягом одного-двох місяців сили "вагнерівців" на фронті повністю виснажаться.

При цьому британська розвідка наголошує, що російські десантники стали відігравати ключову роль у битві за Бахмут.

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