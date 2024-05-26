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Россияне подняли истребитель МиГ-31 и запустили ракету "Кинжал"

Саваслейка, Нижегородская область, Воскресенье 26 мая 2024 04:33
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Россияне подняли истребитель МиГ-31 и запустили ракету "Кинжал" Фото: россияне атакуют Украину ракетой "Кинжал" (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

В России с аэродрома Саваслейка поднят в воздух истребитель МиГ-31. Зафиксирован пуск ракеты "Кинжал", она движется в направлении западных областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 4:22 сообщалось о взлете МиГ-31 с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

В 4:28 Воздушные силы зафиксировали пуск ракеты типа "Кинжал". Цель движется с севера через Черниговскую область в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.

Позже военные сообщили, что ракета направляется в направлении Ивано-Франковска.

Масштабный обстрел Украины

В ночь на воскресенье, 26 мая, в Украине была объявлена масштабная тревога из-за пуска россиянами ракет из стратегической авиации.

Перед этим сообщалось о вероятном пуске ракет российскими бомбардировщиками Ту-22М3.

Вечером в субботу, 25 мая, Украину атаковали дроны типа "Шахед".

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