Россияне подняли истребитель МиГ-31 и запустили ракету "Кинжал"

В России с аэродрома Саваслейка поднят в воздух истребитель МиГ-31. Зафиксирован пуск ракеты "Кинжал", она движется в направлении западных областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.