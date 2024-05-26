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В ВСУ заявили о возможных пусках ракет российскими бомбардировщиками по Украине

Воскресенье 26 мая 2024 02:41
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В ВСУ заявили о возможных пусках ракет российскими бомбардировщиками по Украине Фото: российский самолет Ту-22М3 (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины зафиксировали вероятные пуски ракет российскими бомбардировщиками Ту-22М3, которые ранее этой ночью, 26 мая, вылетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками", - говорится в заявлении военных.

Перед этим в Воздушных силах информировали о том, что ночью ориентировочно пять бортов Ту-22м3 вылетели с российского аэродрома "Оленья". Вылет этих самолетов был зафиксирован около полуночи.

Добавим, в мониторинговых группах также писали, что если этот вылет является боевым и будет запуск ракет для ударов по Украине, то вражеские ракеты могут быть зафиксированы в воздушном пространстве страны примерно в три часа ночи.

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