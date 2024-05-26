В ВСУ заявили о возможных пусках ракет российскими бомбардировщиками по Украине

Силы обороны Украины зафиксировали вероятные пуски ракет российскими бомбардировщиками Ту-22М3, которые ранее этой ночью, 26 мая, вылетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками", - говорится в заявлении военных.

Перед этим в Воздушных силах информировали о том, что ночью ориентировочно пять бортов Ту-22м3 вылетели с российского аэродрома "Оленья". Вылет этих самолетов был зафиксирован около полуночи.

Добавим, в мониторинговых группах также писали, что если этот вылет является боевым и будет запуск ракет для ударов по Украине, то вражеские ракеты могут быть зафиксированы в воздушном пространстве страны примерно в три часа ночи.

Новость дополняется...