РФ ударила по железной дороге в Донецкой области: что известно о последствиях

Как отмечают в УЗ, в результате удара пострадали машинист и лаборантка, у них травмы средней тяжести. Сейчас они находятся в больнице в стабильном состоянии.

Также повреждены административные здания, контактная сеть, пути, устройства сигнализации и связи и маневровый локомотив.

Вместе с тем, движение поездов продолжается по графику.