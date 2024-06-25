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РФ ударила по железной дороге в Донецкой области: что известно о последствиях

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области в понедельник, 24 июня. Из-за попадания ранены двое железнодорожников и повреждены инфраструктура и подвижной состав в Покровске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Как отмечают в УЗ, в результате удара пострадали машинист и лаборантка, у них травмы средней тяжести. Сейчас они находятся в больнице в стабильном состоянии. 

Также повреждены административные здания, контактная сеть, пути, устройства сигнализации и связи и маневровый локомотив.

Вместе с тем, движение поездов продолжается по графику.

Напомним, российские войска уже атаковали железнодорожную инфраструктуру Донецкой области в апреле. Тогда из-за обстрелов погибли три сотрудника "Укрзализныци".

Также россияне в апреле обстреливали УЗ в соседней Днепропетровской области. Тогда пострадали семь железнодорожников и одна из сотрудниц погибла.

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Донецкая областьУкрзализныцяВойна России против Украины