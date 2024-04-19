ua en ru
Пт, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака на Днепр: одна сотрудница УЗ погибла, еще 7 ранены

Днепр, Пятница 19 апреля 2024 12:24
UA EN RU
Атака на Днепр: одна сотрудница УЗ погибла, еще 7 ранены Фото: из-за атаки на Днепр 19 апреля одна сотрудница УЗ погибла, еще 7 ранены (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Днепра 19 апреля погибла одна из сотрудниц "Укрзализныци". Еще семь железнодорожников пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Россия целенаправленно обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. В результате ранены 7 железнодорожников во время выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

К тому же погибла дежурная по дому локомотивных бригад.

"У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку ее детям", - добавили в компании, отметив, что состояние раненых стабильное, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Днепропетровская область
NEWS
Что означает уничтожение Ту-22М3 и уменьшатся ли атаки на Украину: объяснение эксперта
Что означает уничтожение Ту-22М3 и уменьшатся ли атаки на Украину: объяснение эксперта
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил