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РФ вдарила по залізниці у Донецькій області: що відомо про наслідки

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Донецькій області в понеділок, 24 червня. Через влучання поранено двох залізничників і пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрзалізницю”.

Як зазначають в УЗ, внаслідок удару постраждали машиніст та лаборантка, у них травми середньої тяжкості. Наразі вони перебувають у лікарні у стабільному стані. 

Також пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив.

Разом з тим, рух потягів продовжується за графіком.

Нагадаємо, російські війська вже атакували залізничну інфраструктуру Донеччини у квітні. Тоді через обстріли загинули три співробітники “Укрзалізниці”.

Також росіяни у квітні обстрілювали УЗ в сусідній Дніпропетровщині. Тоді постраждали сім залізничників і одна зі співробітниць загинула.

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Донецька областьУкрзалізницяВійна Росії проти України