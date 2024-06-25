РФ вдарила по залізниці у Донецькій області: що відомо про наслідки

Як зазначають в УЗ, внаслідок удару постраждали машиніст та лаборантка, у них травми середньої тяжкості. Наразі вони перебувають у лікарні у стабільному стані.

Також пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив.

Разом з тим, рух потягів продовжується за графіком.