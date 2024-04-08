РФ ударила по гражданскому дому в Полтавской области: есть жертва, среди раненых - дети

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской ОВФилипа Пронина.

По его данным, в результате вражеского удара по гражданскому дому один человек погиб. Также, по предварительной информации, травмированы пять человек, из них трое детей. Еще одного человека спасли из соседнего дома.

"Частно разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов", - написал он.

Напомним, сегодня вечером РФ нанесла очередной удар по Территории Украины. Тогда взрывы были слышны в Полтавской громаде.

Ночная атака "Шахедов" по Украине

Напомним, вечером в воскресенье, 7 апреля, российские захватчики в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники Shahed. Дроны атаковали южные, центральные и северные области.

В частности, ночью 8 апреля в Киевской области объявляли тревогу из-за работы Сил ПВО по вражеским дронам.

Позже, уже утром, в Силах обороны юга Украины проинформировали, что в их операционной зоне удалось результативно отработать по 7 баражирующих снарядах: 4 сбиты в Одесской области, 2 – в Николаевской области и еще 1 – в Кировоградской области.

Однако было и попадание в Одесском районе. В результате чего поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются. Падением обломков сбитого дрона там также повреждены АЗС. Люди не пострадали.

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