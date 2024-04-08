Ночная атака "Шахедов": силы ПВО сбили семь дронов, есть попадания в Одесской области

Минувшей ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным областям. В результате прилета поврежден логистически-транспортный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Силы обороны Юга Украины.

Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 3 часов. Под прицелом врага была критическая инфраструктура. В операционной зоне Сил обороны Юга удалось результативно отработать по 7 барражирующих снарядах: 4 сбито в Одесской области, 2 - в Николаевской, 1 - в Кировоградской областях. "К сожалению, есть попадания в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются. Падением обломков сбитого дрона там также повреждена АЗС. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.