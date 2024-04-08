РФ вдарила по цивільному будинку у Полтавській області: є жертва, серед поранених - діти

Російська Федерація ввечері 8 квітня завдала ракетного удару по цивільному будинку у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

За його даними, в результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. Також, за попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку.

"Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні ввечері РФ завдала чергового удару по Території України. Тоді вибухи було чути у Полтавській громаді.

Нічна атака "Шахедів" по Україні

Нагадаємо, ввечері у неділю, 7 квітня, російські загарбники вкотре запустили в напрямку України безпілотники Shahed. Дрони атакували південні, центральні та північні області.

Зокрема, вночі 8 квітня в Київській області оголошували тривогу через роботу Сил ППО по ворожих дронах.

Пізніше, вже вранці, в Силах оборони півдня України поінформували, що в їхній операційній зоні вдалося результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в Одеській області, 2 - у Миколаївській області та ще 1 - в Кіровоградській області.

Проте було і влучання в Одеському районі. Внаслідок чого пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі.

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