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Войска РФ снова запустили "Шахеды": где в Украине объявлена тревога

Воскресенье 07 апреля 2024 23:21
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Войска РФ снова запустили "Шахеды": где в Украине объявлена тревога Фото: войска РФ запустили группу ударных дронов по Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед" поздно вечером, 7 апреля, для очередной воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Вражеские дроны-камикадзе были зафиксированы на юге Украины после 23:00.

"Угроза ударных БПЛА с южного направления", - проинформировали военные.

Была объявлена воздушная тревога в Херсонской области.

"В настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Херсонской области, двигаются в северо-западном направлении", - говорится в заявлении командования ВС.

Позже сигнал тревоги зазвучал также в Николаевской области.

"Внимание! Николаевская область движение ударных БпЛА в вашем направлении из Херсона", - передали военные.

Впоследствии тревога распространилась и на Запорожскую область.

Кроме того, зафиксирована угроза вражеских "Шахедов" и на севере страны, а также и в центальных регионах.

"Внимание! Сумская область - угроза применения ударных БпЛА. Внимание! Черниговская область движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие... Внимание! Кировоградская область - угроза применения ударных БпЛА из Николаевской области!" - передали в Воздушных силах.

Войска РФ снова запустили &quot;Шахеды&quot;: где в Украине объявлена тревога

Атака "Шахедами" по Украине 7 апреля

Напомним, в ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области. Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар. Три человека пострадали.

Кроме того, оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" припортовую инфраструктуру в Одессе. Здесь пострадала женщина. Также русские войска ударили дронами и по Днепропетровской области.

В целом оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым). ПВО ВСУ сбила все дроны.

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