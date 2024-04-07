Войска РФ снова запустили "Шахеды": где в Украине объявлена тревога
Российские захватчики запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед" поздно вечером, 7 апреля, для очередной воздушной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.
Вражеские дроны-камикадзе были зафиксированы на юге Украины после 23:00.
"Угроза ударных БПЛА с южного направления", - проинформировали военные.
Была объявлена воздушная тревога в Херсонской области.
"В настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Херсонской области, двигаются в северо-западном направлении", - говорится в заявлении командования ВС.
Позже сигнал тревоги зазвучал также в Николаевской области.
"Внимание! Николаевская область движение ударных БпЛА в вашем направлении из Херсона", - передали военные.
Впоследствии тревога распространилась и на Запорожскую область.
Кроме того, зафиксирована угроза вражеских "Шахедов" и на севере страны, а также и в центальных регионах.
"Внимание! Сумская область - угроза применения ударных БпЛА. Внимание! Черниговская область движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие... Внимание! Кировоградская область - угроза применения ударных БпЛА из Николаевской области!" - передали в Воздушных силах.
Атака "Шахедами" по Украине 7 апреля
Напомним, в ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области. Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар. Три человека пострадали.
Кроме того, оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" припортовую инфраструктуру в Одессе. Здесь пострадала женщина. Также русские войска ударили дронами и по Днепропетровской области.
В целом оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым). ПВО ВСУ сбила все дроны.
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