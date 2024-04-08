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Атака "Шахедов". В Киевской области работают силы ПВО

Понедельник 08 апреля 2024 01:39
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Атака "Шахедов". В Киевской области работают силы ПВО Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ночь на 8 апреля силы противовоздушной обороны отбивают вражескую атаку. Украинские военные ведут боевую работу по дронам-камикадзе противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении.

Жителей Киевской области призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информ-тишину.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - передали в администрации.

Ночная атака "Шахедов" по Украине

Ранее сообщалось, что поздно вечером в воскресенье войска РФ в очередной раз устроили воздушную атаку по территории Украины с применением ударных беспилотников типа "Шахед". Тревога была объявлена в ряде регионов.

Также стало известно о работе сил и средств противовоздушной обороны на юге страны в ночь на 8 апреля.

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Киевская область ПВО Война в Украине Атака дронов
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