РФ ударила по Сумской области ракетами и более 10 дронами: какие последствия атаки

Россия в ночь на 31 мая массированно атаковала Сумскую область ракетами и дронами. Под ударом были сельскохозяйственные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Facebook.

По его словам, под массированной атакой РФ был Тростянецкий район. Предварительно, враг ударил двумя ракетами и 13 дронами по сельскохозяйственным предприятиям. Обошлось без жертв.

Вследствие вражеских ударов сгорели помещения предприятий и транспорт.

Фото: враг массированно ударил по Сумской области (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Также враг ударил по Роменскому району. Один из беспилотников ударил по хлебовозке в Недригайловской общине. Водитель автомобиля, который развозил хлеб, пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.

Как сообщил глава ОВА, еще пять вражеских дронов ударили по ферме в одном из сел Роменской общины. В результате атаки вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна.

Фото: РФ атаковала хлебовозку и ферму (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)