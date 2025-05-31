РФ вдарила по Сумській області ракетами і понад 10 дронами: які наслідки атаки
Росія в ніч на 31 травня масовано атакувала Сумську область ракетами і дронами. Під ударом були сільськогосподарські підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Facebook.
За його словами, під масованою атакою РФ був Тростянецький район. Попередньо, ворог вдарив двома ракетами та 13 дронами по сільськогосподарських підприємствах. Обійшлося без жертв.
Внаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств і транспорт.
Фото: ворог масовано вдарив по Сумській області (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Також ворог ударив по Роменському району. Один з безпілотників вдарив по хлібовозці у Недригайлівській громаді. Водій автомобіля, який розвозив хліб, постраждав. Йому надали медичну допомогу.
Як зазначив голова ОВА, ще п'ять ворожих дронів вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади. Унаслідок атаки спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна.
Фото: РФ атакувала хлібовозку та ферму (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Атака дронів 31 травня
Цієї ночі Росія випустила по Україні 109 дронів та п'ять ракет. Зокрема, окупанти атакували двома реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської області, випустили дві зенітні ракети С-300 та три керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Основні напрямки удару - Харківська, Сумська та Донецька області. Сили ППО знешкодили 69 дронів та три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Зафіксовано влучання у 13 локаціях.
Вночі російські дрони атакували Харків, влучання були у кількох локаціях.
Також окупанти вдарили по Запорізькій області КАБами, внаслідок чого загинула 9-річна дівчинка.
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