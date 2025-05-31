РФ атаковала Украину ракетами и реактивными дронами. Сколько целей сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 69 дронов и три ракеты во время атаки по Украине 31 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 31 мая россияне запустили по Украине 114 дронов и ракет. Среди беспилотников были и реактивные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 31 мая противник атаковал 114 средствами воздушного нападения. А именно: 107 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда (Крым);

2 реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа) из Белгородской области;

2 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области;

3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области. Основные направления воздушного удара - Харьковская, Сумская и Донецкая области. Как отработала ПВО Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. "По состоянию на 8:30 противовоздушной обороной обезврежено 69 вражеских БПЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны", - отметили военные. При этом 42 сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.