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РФ атаковала Украину ракетами и реактивными дронами. Сколько целей сбила ПВО

Украина, Суббота 31 мая 2025 09:02
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РФ атаковала Украину ракетами и реактивными дронами. Сколько целей сбила ПВО Фото: ПВО сбила 69 дронов и три ракеты во время атаки по Украине 31 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 31 мая россияне запустили по Украине 114 дронов и ракет. Среди беспилотников были и реактивные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 31 мая противник атаковал 114 средствами воздушного нападения. А именно:

  • 107 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда (Крым);
  • 2 реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа) из Белгородской области;
  • 2 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области;
  • 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области.

Основные направления воздушного удара - Харьковская, Сумская и Донецкая области.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 8:30 противовоздушной обороной обезврежено 69 вражеских БПЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны", - отметили военные.

При этом 42 сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.

Обстрел РФ по Украине

Около 1:00 россияне запустили по Украине дроны. Позже выяснилось, что в ночь на 31 мая россияне обстреляли ракетами Недригайловскую общину Сумской области. В результате вражеской атаки есть повреждения и пострадавший человек.

К тому же около 3:00 в Харькове раздались звуки взрывов. Город атаковали вражеские дроны. Из-за атаки РФ в двух районах города возникли пожары. А в частности, в Киевском районе пострадал один человек.

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