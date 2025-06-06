В Киеве прогремели взрывы: "Шахеды" атакуют столицу с нескольких направлений

В Киеве сегодня ночью, 6 июня, были слышны взрывы. Столица находится под атакой "Шахедов", в городе работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Вражеские дроны один за другим на подступах к столице с нескольких направлений и воздушном пространстве города. Громко в разных частях Киева. Работает ПВО", - отметил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он также сообщил, что также возможна угроза применения врагом ракетного вооружения.

По данным Воздушных сил ВСУ, несколько "Шахедов" над Киевом с севера и юга.

Ночной обстрел Украины 6 июня

Россияне сегодня ночью массово атакуют различные регионы Украины дронами-камикадзе и ракетами. Так, ранее сообщалось о взрывах в Чернигове, работе ПВО в Одесской области и других областях.

Предыдущие атаки россиян

Также Россия в ночь на 5 июня нанесла по Украине очередной массированный удар. В результате атаки врага есть погибшие и раненые, среди жертв и пострадавших - дети. Что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина сообщало, что россияне ударили КАБом по зданию Херсонской ОГА. А в Одесской области под удар попал лицей, амбулатория и детский центр.