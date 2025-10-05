РФ ударила "Шахедами" по Чернигову: горит предприятие, часть города без света

По данным НОВА, на месте прилета произошел пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города произошли аварийные отключения света.

Нежинщина также оказалась под ударом беспилотников. Поврежден жилой дом. Также враг ударил по одному из предприятий - произошел пожар. Возгорание ликвидировали. В Семеновской громаде из-за удара беспилотником повреждено админпомещение.

За сутки - 55 обстрелов. Более 100 приходов в 27 населенных пунктах области.

Удары по Чернигову

Напомним, в результате ряда вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

В ночь на 4 октября российская армия снова атаковала энергетическую систему в Черниговской области. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Энергетики уже приступили к перезаживлению.