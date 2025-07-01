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РФ ударила ракетой по Днепропетровской области: первые подробности

Вторник 01 июля 2025 09:47
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РФ ударила ракетой по Днепропетровской области: первые подробности Иллюстративное фото: РФ ударила ракетой по Днепропетровщине 1 июля (facebook.com:DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Кава

Российская армия утром вторника, 1 июля, нанесла ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По предварительным данным, в результате удара в Каменском района возник пожар. Последствия уточняются.

"Оставайтесь в безопасном месте. Продолжается тревога", - написал Лысак.

Стоит заметить, что незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Обстрелы Днепра

Российские войска регулярно осуществляют ракетные и дроновые атаки на Днепр. В частности, 24 июня днем Днепропетровскую область снова накрыли ракетным ударом. По словам городского головы Бориса Филатова, этот обстрел стал одним из самых жестоких за все время полномасштабного вторжения. В результате атаки сообщали о десятках погибших и почти сотне раненых.

Также в областном центре под удар попала инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания, здание Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также пассажирский поезд "Укрзализныци".

Кроме того, в тот же день под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

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Днепропетровская область Воздушные силы Украины Война в Украине Ракетная атака
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