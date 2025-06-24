Повреждены поезд, школы, больница, есть жертвы: что известно об ударе РФ по Днепру (фото)

Российская армия сегодня нанесла баллистический удар по Днепру. В городе зафиксированы разрушения домов, больницы и школ. Есть жертвы.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях баллистического удара по городу Днепр.

Главное:

во время атаки РФ поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье";

уже известно о погибшем и более 20 пострадавших;

повреждены 14 школ, больница, частный сектор;

в городе изменили движение общественного транспорта.

Поврежден поезд

Как рассказали РБК-Украина в пресс-службе ГСЧС, предварительно, во время атаки РФ поезд пострадал от взрывной волны.

"Во время атаки на Днепр взрывная волна, предварительно, задела поезд", - сообщили в ГСЧС.

В "Укрзализныце" подтвердили, что во время атаки поврежден поезд №52, который курсирует по маршруту "Одесса-Запорожье".

"На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается", - говорится в сообщении.

Обновлено в 12:25

В "Укрзализныце" уточнили, что обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 "Одесса-Запорожье", возле которого произошло попадание вражеской ракеты.

"Пассажирам, которые получили травмы, оказывается медицинская помощь. Для доставки пассажиров в Запорожье, Укрзализныця назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00", - сообщили в компании.

В то же время, глава Офиса президента Андрей Ермак показал видео с последствиями удара РФ по Днепру и поврежденным пассажирским поездом.



"Поезд Одесса-Запорожье пострадал в результате российского удара баллистикой по Днепру. Гражданский поезд, обычные люди. Россияне - террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне", - написал он.

Разрушения в городе

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание.

"Попал агрессор и по городу Самар. Детали уточняем. Всюду, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - написал он.

Фото: последствия обстрела Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)

В то же время мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что после очередного вражеского обстрела в Днепре пострадали 14 школ и детских садов.

А также:

изуродовало также городскую больницу и поликлинику;

есть значительные разрушения в частном секторе.

"Предварительно есть один погибший. Также уже подтверждено, что задело и поезд №52 Одесса - Запорожье", - написал он.

Обновлено в 13:00

Лысак уточнил, что сейчас известно об одном погибшем и более 20 пострадавших в Днепре. Среди них двое детей - 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Фото: Россия ударила по Днепру 24 июня баллистикой (t.me/dnipropetrovskaODA)

Мэр города Борис Филатов уточнил, что в результате атаки пострадали здания 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальной школы.

Также пострадали три учреждения внешкольного образования и управление соцзащиты.

Восемь медицинских учреждений: больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника.

"Последствия разрушений в жилом секторе уточняем", - сообщил он.

Изменение движения транспорта

Местные власти сообщают, что сейчас внесены временные изменения в работу общественного транспорта:

трамваи №5, №18, №19 приостановили движение;

приостановили движение; автобусы №86, №141 осуществляют объезд по схеме: просп. Свободы - ул. Академика Белелюбского - ул;

осуществляют объезд по схеме: просп. Свободы - ул. Академика Белелюбского - ул; автобусы №156, №156А объезжают по схеме: просп. Свободы - ул. Академика Белелюбского - ул. Павлова - просп. Нигояна - просп. Ивана Мазепы.

"В связи с пробками по ул. Академика Белелюбского и ул. Павлова интервалы движения автобусов могут быть значительно увеличены. О возвращении работы маршрутов к обычному режиму будет сообщено отдельно", - сказано в сообщении.