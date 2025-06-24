Во время атаки на Днепр взрывная волна, предварительно, задела поезд, - ГСЧС
Российская армия днем вторника, 24 июня, нанесла баллистический удар по Днепру. В городе прогремел ряд взрывов.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Что предшествовало
Около 11:00 в ряде регионов был объявлен сигнал тревоги из-за угрозы баллистического удара. Почти сразу Воздушные силы сообщили о нескольких скоростных целях в направлении Днепра.
Через несколько минут после этого в городе прогремели взрывы.
Последствия атаки
В сети начала распространяться информация о том, что Россия во время удара попала в пассажирский поезд "Одесса-Днепр". В частности, появилось несколько видео и фото, на которых видно момент "прилета" и последствия обстрела.
Как рассказали РБК-Украина в пресс-службе ГСЧС, предварительно, во время атаки РФ поезд пострадал от взрывной волны.
"Во время атаки на Днепр взрывная волна, предварительно, задела поезд", - сообщили в ГСЧС.
Что говорит "Укрзализныця"
В компании также подтвердили, что во время атаки РФ в Днепре был поврежден пассажирский поезд. Однако там уточнили, что поврежден поезд №52, который курсирует по маршруту "Одесса-Запорожье".
"На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается", - сказано в сообщении.
Сейчас "Укрзализныця" готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.
Реакция властей
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал не игнорировать сигнал тревоги.
"Днепр в очередной раз почувствовал, как Россия "хочет мира". Посреди белого дня нелюди несколько раз атаковали город. Никогда не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Особенно, когда сообщают об угрозе баллистики", - написал он.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал видео с последствиями удара РФ по Днепру и поврежденным пассажирским поездом.
"Поезд Одесса-Запорожье пострадал в результате российского удара баллистикой по Днепру. Гражданский поезд, обычные люди. Россияне - террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне", - написал он.
Атаки РФ
Утром в Воздушных силах сообщили, что всего врагом было запущено 97 дронов-камикадзе, большинство из них ликвидированы силами ПВО.
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