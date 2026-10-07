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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в столице раздавались взрывы

03:12 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в столице раздавались взрывы Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)
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Ночью Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В столице раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию .

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, и вскоре в Киеве прогремели взрывы.

Обновлено 03:36

Около 03:23 в столице прогремели повторные взрывы: Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении Киева.

Впоследствии Виталий Кличко сообщил о последствиях. В Оболонском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, а в Подольском попали в складские помещения.

Обновлено 3:55

Виталий Кличко сообщил о последствиях еще в двух районах. В Дарницком на открытой территории горят обломки, а в Шевченковском зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки.

О подготовке массированного удара предупреждали накануне. Вечером 6 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам, сославшись на обновленные данные разведки, и призвал не игнорировать сигналы тревоги и спускаться в укрытие. В тот же день экс-глава ЦПД Андрей Коваленко заявил, что Россия, вероятно, готовит очередной обстрел и может сосредоточиться на критической инфраструктуре.

Поздним вечером мониторинговые каналы сообщили, что россияне подняли в воздух три бомбардировщика Ту-160 в Иркутской области. По расчетам, их ракеты могли добиться воздушного пространства Украины ночью.

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