Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в столице раздавались взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию .

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, и вскоре в Киеве прогремели взрывы.

Обновлено 03:36

Около 03:23 в столице прогремели повторные взрывы: Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении Киева.

Впоследствии Виталий Кличко сообщил о последствиях. В Оболонском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, а в Подольском попали в складские помещения.

Обновлено 3:55

Виталий Кличко сообщил о последствиях еще в двух районах. В Дарницком на открытой территории горят обломки, а в Шевченковском зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки.