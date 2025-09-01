ua en ru
РФ ударила по пограничью Черниговщины: ранены ребенок и взрослая женщина, разрушены дома

Черниговская область, Понедельник 01 сентября 2025 23:34
РФ ударила по пограничью Черниговщины: ранены ребенок и взрослая женщина, разрушены дома Иллюстративное фото: спасательная операция после атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вечером 1 сентября российские войска осуществили атаку беспилотниками по приграничному городу Городня Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса в Телеграм.

По информации местных властей, было зафиксировано по меньшей мере три взрыва.

В результате удара ранения получили гражданские. Среди пострадавших - 14-летняя девочка. Ее госпитализировали в областную детскую больницу. Также травмы получила 50-летняя женщина, ее доставили в местное медицинское учреждение.

Кроме того, взрывы повредили несколько частных жилых домов.

Сейчас на месте взрывов работают спасательные службы и коммунальные бригады, которые ликвидируют последствия атаки.

Напомним, в ночь на понедельник, 1 сентября, российская армия запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз с северного направления.

В ночь на 1 сентября в Киевской области в результате массированной атаки дронов зафиксированы повреждения в двух районах. Под ударом врага оказалось предприятие и склады.

Также в результате российского обстрела часть жителей города Сумы осталась без водоснабжения.

