РФ ударила по пограничью Черниговщины: ранены ребенок и взрослая женщина, разрушены дома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса в Телеграм.

По информации местных властей, было зафиксировано по меньшей мере три взрыва.

В результате удара ранения получили гражданские. Среди пострадавших - 14-летняя девочка. Ее госпитализировали в областную детскую больницу. Также травмы получила 50-летняя женщина, ее доставили в местное медицинское учреждение.

Кроме того, взрывы повредили несколько частных жилых домов.

Сейчас на месте взрывов работают спасательные службы и коммунальные бригады, которые ликвидируют последствия атаки.