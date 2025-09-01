РФ ударила по пограничью Черниговщины: ранены ребенок и взрослая женщина, разрушены дома
Вечером 1 сентября российские войска осуществили атаку беспилотниками по приграничному городу Городня Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса в Телеграм.
По информации местных властей, было зафиксировано по меньшей мере три взрыва.
В результате удара ранения получили гражданские. Среди пострадавших - 14-летняя девочка. Ее госпитализировали в областную детскую больницу. Также травмы получила 50-летняя женщина, ее доставили в местное медицинское учреждение.
Кроме того, взрывы повредили несколько частных жилых домов.
Сейчас на месте взрывов работают спасательные службы и коммунальные бригады, которые ликвидируют последствия атаки.
Напомним, в ночь на понедельник, 1 сентября, российская армия запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз с северного направления.
В ночь на 1 сентября в Киевской области в результате массированной атаки дронов зафиксированы повреждения в двух районах. Под ударом врага оказалось предприятие и склады.
Также в результате российского обстрела часть жителей города Сумы осталась без водоснабжения.