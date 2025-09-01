РФ вдарила по прикордонню Чернігівщини: поранено дитину й дорослу жінку, зруйновані оселі
Увечері 1 вересня російські війська здійснили атаку безпілотниками по прикордонному місту Городня Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської̈ обласної̈ державної̈ адміністрації̈ В'ячеслава Чауса в Телеграм.
За інформацією місцевої влади, було зафіксовано щонайменше три вибухи.
Внаслідок удару поранення отримали цивільні. Серед постраждалих - 14-річна дівчинка. Її госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Також травм зазнала 50-річна жінка, її доставили до місцевого медичного закладу.
Крім того, вибухи пошкодили кілька приватних житлових будинків.
Наразі на місці вибухів працюють рятувальні служби та комунальні бригади, які ліквідовують наслідки атаки.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 1 вересня, російська армія запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу з північного напрямку.
У ніч на 1 вересня у Київській області внаслідок масованої атаки дронів зафіксовані пошкодження у двох районах. Під ударом ворога опинилось підприємство та склади.
Також внаслідок російського обстрілу частина жителів міста Суми залишилася без водопостачання.