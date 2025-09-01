РФ вдарила по прикордонню Чернігівщини: поранено дитину й дорослу жінку, зруйновані оселі

Увечері 1 вересня російські війська здійснили атаку безпілотниками по прикордонному місту Городня Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської̈ обласної̈ державної̈ адміністрації̈ В'ячеслава Чауса в Телеграм.