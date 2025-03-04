РФ ударила по полигону ВСУ, а США могут ослабить санкции против России: новости за 3 марта

Война России против Украины: последние новости

Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России. Произошел пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.

Враг планирует запускать по 500 "шахедов" и БПЛА по Украине одновременно, рассказал в интервью РБК-Украина заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

В ГУР назвали численность войск РФ, участвующих в войне против Украины

"Если мы говорим о сухопутном компоненте - это примерно 620 тысяч, причем более 200 тысяч - это те штурмовые подразделения, которые участвуют в боевых действиях и находятся на линии фронта", - сказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Кроме того, по его словам, есть еще 35 тысяч военнослужащих росгвардии, которые обеспечивают оккупационные власти, осуществляют охрану наиболее важных объектов на временно оккупированных территориях.

РФ ударила баллистикой по полигону на Днепропетровщине. Генерал Драпатий отреагировал

Накануне появилась информация о ракетном ударе "Искандера" по Днепропетровской области. Мол, враг нанес удар по полигону, что привело к массовой гибели военных. Минобороны РФ обнародовало видео, на котором зафиксирован прилет кассетной боеголовки по скоплению личного состава.

"Трагедия на полигоне - это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем", - написал украинский генерал Милайхо Драпатий, Командующий Сухопутных войск и заявил, что "все понесут ответственность" за то, что произошло.

В суд передано дело экс-министра энергетики Насалика

Об этом сообщает ГБР, не называя имени экс-министра. Впрочем, по данным источников РБК-Украина, речь о деле бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

По данным следствия, по указанию главы министерства его подчиненный, руководитель департамента Минэнергоугля заключал со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства сделки, что нанесло ущерб госбюджету на сумму 1 млрд 488 млн гривен. Бывший министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

РФ за неделю выпустила по Украине 1050 дронов, почти 1300 авиабомб и более 20 ракет, - Зеленский

"Тот, кто хочет переговоров, не бьет по людям намеренно баллистикой. Чтобы заставить Россию прекратить удары, нам нужна большая общая сила мира. Усиление нашей противовоздушной защиты, поддержка армии и действенные гарантии безопасности, которые сделают невозможным возвращение российской агрессии, - именно на этом мы должны сосредоточиться", - отметил президент Украины.

Макрон допускает размещение ядерного оружия на территории союзников

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro допустил размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" США в Европе. По его словам, он готов к углублению сотрудничества с европейскими партнерами в вопросе ядерного сдерживания.

"Те, кто захочет углубить с нами диалог, смогут при необходимости привлекаться к учениям сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", - заявил он и подчеркнул, ядерная доктрина Франции не меняется.

ЕС изучает, как помочь Украине в случае ограничения работы Starlink, - Politico

Спутниковая связь крайне важна для Украины, однако пока не известно, продолжит ли Илон Маск поставлять Starlink в условиях войны. Поэтому Европейская комиссия изучает, как можно помочь Украине в обеспечении этой связи в случае ограничения доступа к сети Starlink.

Представитель комиссии по цифровым вопросам ЕС Томас Регнье заявил, что Киев уже выразил заинтересованность в том, как он может использовать объединенную сеть существующих национальных правительственных спутников ЕС Govsatcom и IRIS, который введут в эксплуатацию в 2030-х годах.

Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, - Волц

"Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о том, что произошло, готов подписать соглашение по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба", - сказал советник по нацбезопасности президента США Майк Волц.

США готовят план ослабления санкций против России, - Reuters

США рассматривают возможность ослабления антироссийских санкций. Это происходит на фоне стремления президента Дональда Трампа восстановить отношения с Москвой.

По информации источников издания, Белый дом попросил Государственный департамент и Министерство финансов составить список санкций, которые могут быть ослаблены. Такой список американские чиновники обсудят с российскими уже в ближайшие дни в рамках переговоров с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений.

Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о том, что до окончания войны "еще далеко"

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не долго будет с этим мириться! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что не может справиться с этой задачей без США. Вероятно, это не лучшее заявление по демонстрации силы против России. О чем они думают?" - написал президент США.

Так он отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о том, что до завершения войны с РФ "еще очень далеко".

Ситуация для Украины не безнадежна даже без поддержки США, - британский генерал

Генерал сэр Ричард Ширрефф пояснил, что военный потенциал России продолжает истощаться. В частности, у страны-агрессора "очень, очень мало" военной техники, и для ведения войны она прибегает к использованию "гражданских фургонов, тележек для гольфа и даже ослов".