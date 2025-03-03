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Дроны атаковали НПЗ в Уфе: зафиксирован пожар

Понедельник 03 марта 2025 03:52
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Дроны атаковали НПЗ в Уфе: зафиксирован пожар Фото: пожар якобы локализован (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 марта россияне пожаловались на звуки взрывов в Уфе. Как выяснилось, неизвестные дроны атаковали местный НПЗ, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, как минимум один взрыв прогремел 01:38 ночи. От громкого звука сработала сигнализация в автомобилях. Незадолго до взрывов, россияне слышали звуки летящих дронов, а в сети со временем стали распространять кадры с пожаром в районе нефтеперерабатывающего завода.

"Произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На место направлена лаборатория для контроля состояния воздуха", о сообщили вскоре канал SHOT со ссылкой на МЧС Башкортостана.

Паралельно другие каналы тоже писали, что в Главном управлении МЧС подтвердили пожар на НПЗ и сообщили, что пожарные занимаются ликвидацией огня.

Начиная с 03:39 по киевскому времени, ряд российский Telergam-каналов ссылаясь на МЧС начали писать, что пожар локализован.

Напомним, что в ночь на 26 февраля украинские воины нанесли удары дронами по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.

Подробнее об атаке и чем важен этот НПЗ для России - читайте в материале РБК-Украина.

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