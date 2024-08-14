ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили дроном по пункту выдачи гумпомощи в Купянске, есть раненый

Среда 14 августа 2024 13:36
UA EN RU
Россияне ударили дроном по пункту выдачи гумпомощи в Купянске, есть раненый Фото: россияне ударили дроном по пункту выдачи гумпомощи в Купянске, есть раненый (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 14 августа, российские террористы атаковали беспилотником центральную часть города Купянск. Попали по пункту выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.

В результате удара ранения получил 64-летний мужчина. Сейчас он был госпитализирован.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники", - пишет полиция региона.

Фото: россияне ударили дроном по пункту выдачи гумпомощи в Купянске, есть раненый (t.me/police_kh_region

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрел Украины в ночь на 14 августа

В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Украину:

  • 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области России;
  • 23-мя ударными БпЛА типа Shahed.

К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ.

Всего было уничтожено 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской и ряде других областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Купянск
NEWS
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия