Сегодня, 14 августа, российские террористы атаковали беспилотником центральную часть города Купянск. Попали по пункту выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.

В результате удара ранения получил 64-летний мужчина. Сейчас он был госпитализирован.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники", - пишет полиция региона.

Фото: россияне ударили дроном по пункту выдачи гумпомощи в Купянске, есть раненый (t.me/police_kh_region

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрел Украины в ночь на 14 августа

В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Украину:

2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области России;

23-мя ударными БпЛА типа Shahed.

К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ.

Всего было уничтожено 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской и ряде других областей.