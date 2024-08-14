Россияне ударили дроном по пункту выдачи гумпомощи в Купянске, есть раненый
Сегодня, 14 августа, российские террористы атаковали беспилотником центральную часть города Купянск. Попали по пункту выдачи гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.
В результате удара ранения получил 64-летний мужчина. Сейчас он был госпитализирован.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники", - пишет полиция региона.
Фото: россияне ударили дроном по пункту выдачи гумпомощи в Купянске, есть раненый (t.me/police_kh_region
Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Обстрел Украины в ночь на 14 августа
В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Украину:
- 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области России;
- 23-мя ударными БпЛА типа Shahed.
К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ.
Всего было уничтожено 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской и ряде других областей.
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