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Россияне атаковали дроном гражданских во время раздачи гуманитарки в Николаевской области

Понедельник 25 ноября 2024 13:56
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Россияне атаковали дроном гражданских во время раздачи гуманитарки в Николаевской области Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне атаковали FPV-дроном населенный пункт Солончаки Куцурубской громады Николаевской области. Ударили по гражданским во время раздачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима.

В результате удара ранения получили пять человек, среди которых как представители гуманитарной миссии, так и местные жители.

"Все раненые доставлены в больницу. Двое мужчин и женщина в состоянии средней тяжести, двое мужчин - в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - пишет Ким.

Обстрелы Украины

С начала широкомасштабного вторжения Российская Федерация систематически наносит удары по украинским населенным пунктам, вызывая значительные разрушения и потери среди мирного населения. Для атак используются различные виды вооружения, включая ракеты, артиллерийские системы, дроны-камикадзе и авиацию.

В ночь на 24 ноября враг атаковал Украину 145 беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 71 дрон. Еще 71 беспилотников были локально потеряны, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.

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