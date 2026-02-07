ua en ru
РФ ударила по Яготину на Киевщине: горит складское помещение (фото)

Яготин, Киевская область, Суббота 07 февраля 2026 08:50
РФ ударила по Яготину на Киевщине: горит складское помещение (фото) Фото: РФ ударила по складскому помещению в Яготине на Киевщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 7 февраля атаковали дронами город Яготин в Киевской области. Вспыхнул пожар в складском помещении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В результате ночной вражеской атаки дронов в городе Яготин Бориспольского района возник пожар на территории складского комплекса", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается тушение пожара.

В то же время в сети распространяют информацию, что горит склад кандитерской фабрики Roshen. В Яготине находится логистический центр компании.

Фото: последствия удара РФ по складскому помещению в Яготине (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины 7 февраля

Напомним, в ночь на 7 февраля и утром российские войска совершили комбинированную атаку по Украине. В основном под ударом оказались западные области.

Судя по сообщениям Воздушных сил и местных властей, ракеты на западе Украины фиксировались как минимум в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Кроме того, параллельно враг до сих пор атакует города ударными дронами. Известно, что только последний час взрывы были слышны в Бурштыне и Ровно. Причем в Ровно около 7:15 прозвучала повторная серия взрывов.

Вследствие нанесенных врагом повреждений утром 7 февраля в Киеве и большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света.

