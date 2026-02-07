ua en ru
Війна в Україні

РФ вдарила по Яготину на Київщині: горить складське приміщення (фото)

Яготин, Київська область, Субота 07 лютого 2026 08:50

РФ вдарила по Яготину на Київщині: горить складське приміщення (фото) Фото: РФ вдарила по складському приміщенні у Яготині на Київщині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 7 лютого атакували дронами місто Яготин у Київській області. Спалахнула пожежа в складському приміщенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Читайте також: Під ударом Бурштин, Рівне і не тільки: РФ масовано обстріляла захід України ракетами

"Внаслідок нічної ворожої атаки дронів у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває гасіння пожежі.

Водночас у мережі поширюють інформацію, що горить склад кандитерської фабрики Roshen. У Яготині знаходиться логістичний центр компанії.

Фото: наслідки удару РФ по складському приміщенні у Яготині (t.me/dsns_telegram)

Обстріл України 7 лютого

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого та зранку російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні. В основному під ударом опинилися західні області.

Судячи з дописів Повітряних сил та місцевих влад, ракети на заході України фіксувалися щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Окрім того, паралельно ворог досі атакує міста ударними дронами. Відомо, що лише останню годину вибухи було чути у Бурштині та Рівному. Причому у Рівному близько 7:15 пролунала повторна серія вибухів.

Внаслідок завданих ворогом пошкоджень вранці 7 лютого у Києві та більшості регіонів України ввели аварійні відключення світла.

Київська область Пожежа Війна в Україні Атака дронів
