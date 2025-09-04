Ночная атака РФ на Одессу: горел склад, поврежден грузовой автомобиль (фото)

Россияне в ночь на 4 сентября совершили дроновую атаку по городу Одесса. В результате обстрела был пожар и повреждения грузовик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"По предварительной информации, к счастью, пострадавших нет", - резюмировали в ГСЧС.

Чрезвычайники отметили, что в ликвидации возгорания принимали участие более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии Украины и добровольцы. Огонь оперативно локализовали.

"Российские войска нанесли удар по городу (дронами - ред.), вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.

Обстрел Одессы

Отметим, что город Одесса регулярно подвергается атакам российскими войсками. Для этого враг применяет ударные дроны и ракеты разных типов.

Например, в ночь на 18 августа оккупанты ударили дронами-камикадзе "Шахед" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Причем на тот момент это уже была вторая атака по объекту за две недели.

В результате атаки возник мощный пожар, были повреждены все резервуары, насосная станция, операторские посещения, весовая и технические сооружения, а также разрушено ограждение.

Подробнее о той атаке - читайте в материале РБК-Украина.