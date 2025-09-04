ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ночная атака РФ на Одессу: горел склад, поврежден грузовой автомобиль (фото)

Четверг 04 сентября 2025 07:32
UA EN RU
Ночная атака РФ на Одессу: горел склад, поврежден грузовой автомобиль (фото) Фото: грузовик, который сгорел в результате атаки РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 4 сентября совершили дроновую атаку по городу Одесса. В результате обстрела был пожар и повреждения грузовик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Российские войска нанесли удар по городу (дронами - ред.), вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники отметили, что в ликвидации возгорания принимали участие более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии Украины и добровольцы. Огонь оперативно локализовали.

"По предварительной информации, к счастью, пострадавших нет", - резюмировали в ГСЧС.

Обстрел Одессы

Отметим, что город Одесса регулярно подвергается атакам российскими войсками. Для этого враг применяет ударные дроны и ракеты разных типов.

Например, в ночь на 18 августа оккупанты ударили дронами-камикадзе "Шахед" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Причем на тот момент это уже была вторая атака по объекту за две недели.

В результате атаки возник мощный пожар, были повреждены все резервуары, насосная станция, операторские посещения, весовая и технические сооружения, а также разрушено ограждение.

Подробнее о той атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине
Новости
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике