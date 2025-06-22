ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ударили по жилым кварталам Херсона: есть жертва и раненые

Воскресенье 22 июня 2025 14:02
UA EN RU
Россияне ударили по жилым кварталам Херсона: есть жертва и раненые Фото: Враг попал по жилым районам (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска атаковали Херсон с беспилотника и артиллерии. Из-за обстрелов есть жертва и ранены четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской городской военной администрации и Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Российские войска нанесли новые удары по Херсону. В Корабельном районе оккупанты атаковали с беспилотника 46-летнего мужчину.

В результате сброса взрывчатки он получил минно-взрывную травму, сообщает Херсонская ОГА. Его состояние уточняется медики проводят дообследование.

Как сообщают, около часа назад под вражеским огнем оказался и Днепровский район города.

Пострадала по меньшей мере 85-летняя женщина, ее с минно-взрывной травмой госпитализировали. Медики продолжают следить за ее состоянием.

Позже стало известно о еще двух раненых. В больницу доставили 54-летнюю женщину с осколочными ранениями лица.

Также госпитализирована еще одна пострадавшая - ее состояние медики оценивают как тяжелое. Сейчас врачи оказывают всем раненым необходимую помощь.

В ОВА сообщили, что из-за вражеского артиллерийского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшего.

Удары РФ по Херсону

Херсон ежедневно страдает от российских атак, ведь город до сих пор находится в зоне досягаемости вражеской артиллерии. Правобережную часть Херсонщины Вооруженные силы Украины освободили осенью 2022 года, однако левобережье области остается под оккупацией России. Еще оккупанты активно используют дроны.

Напомним, что в ночь на 21 июня российские войска ударили по жилым кварталам Херсона. Под обстрел попал Центральный район города.

Как сообщают местные власти, в результате вражеских "прилетов" повреждены многоквартирные дома: в квартирах выбиты стекла, изуродованы балконы, крыши и фасады.

17 июня 12 человек попали под удары российских беспилотников в Херсоне. Все они получили ранения и были направлены в больницу.

Кроме того, 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц. Как сообщали в Херсонской ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону.

Также 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Война в Украине
Новости
Как ВСУ удается срывать "буферные" амбиции Путина на Сумах: что говорит Сырский
Как ВСУ удается срывать "буферные" амбиции Путина на Сумах: что говорит Сырский
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде