РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: есть погибшие, среди раненых - четверо детей

Фото: РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району, есть погибшие и раненые (facebook.com/DSNSODE)

Российские войска сегодня утром, 6 августа, нанесли авиаудар по Запорожскому району. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Авиационным ударом повреждены здания. Известно о по меньшей мере трех пострадавших", - сначала отметил Федоров. Позже он сообщил, что в результате обстрела РФ также известно о двух погибших, а количество раненых возросло до 12 человек, среди которых - четверо детей. Кроме того, из-за авиаудара повреждены по меньшей мере девять зданий. "Направлены в больницу пять человек в тяжелом и среднем состоянии", - добавил глава Запорожской ОГА.