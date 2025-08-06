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РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: есть погибшие, среди раненых - четверо детей

Среда 06 августа 2025 08:38
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РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: есть погибшие, среди раненых - четверо детей Фото: РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району, есть погибшие и раненые (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 6 августа, нанесли авиаудар по Запорожскому району. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Авиационным ударом повреждены здания. Известно о по меньшей мере трех пострадавших", - сначала отметил Федоров.

Позже он сообщил, что в результате обстрела РФ также известно о двух погибших, а количество раненых возросло до 12 человек, среди которых - четверо детей. Кроме того, из-за авиаудара повреждены по меньшей мере девять зданий.

"Направлены в больницу пять человек в тяжелом и среднем состоянии", - добавил глава Запорожской ОГА.

Обстрелы РФ Запорожья и области

С первых дней полномасштабного вторжения россияне атакуют территорию Запорожской области различными видами вооружений.

В частности, в ночь на 20 июля российские войска атаковали Запорожье и Запорожский район с помощью ударных беспилотников и артиллерии. В результате в областном центре изуродовано несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке, также есть раненые.

Кроме того, утром 15 июля российские захватчики продолжили атаковать Украину ударными БпЛА. В Запорожской области уже более 13 часов продолжалась воздушная тревога.

Также в результате обстрела Гуляйполя в Запорожье пострадали два человека. Тем временем в самом Запорожье из-за атаки дронов вспыхнули пожары, повреждено административное здание одного из инфраструктурных объектов.

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Запорожская область Вторжение России в Украину
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