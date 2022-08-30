РФ вдарила по Миколаєву із С-300 і сама зазнала втрат

"Атака була проведена з окупованої території з нетиповим використанням зенітно-ракетних комплексів С-300, що вже є типовим для ударів по Миколаєву", - розповіла вона.

Водночас Гуменюк додала, що одну установку С-300, що била по Миколаєву вдалося знищити.

"Над іншими працюємо", - додала представник Міноборони.

Обстріл Миколаєва 29 серпня

У Миколаєві вдень 29 серпня знову пролунали потужні вибухи. Мешканців закликали пройти до укриттів.

Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 людини загинули та 5 отримали поранення. В місті нарахували 9 "прильотів" окупантів.

Потім очільник регіону Віталій Кім повідомив про 11 поранених та 2 загиблих в результаті обстрілу. За його даними, на місто впало 12 ракет, але випущених було більше. При цьому одну з російських ракет, яка вдарила по парку в центрі Миколаєва 29 серпня, була наповнена залізом.