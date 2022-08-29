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Обстріл Миколаєва: окупанти б'ють по житлових будинках, є жертви

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Миколаїв, Понеділок 29 серпня 2022 16:09
Обстріл Миколаєва: окупанти б'ють по житлових будинках, є жертви Фото: окупанти б'ють по житлових будинках Миколаєва 29 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва у понеділок, 29 серпня, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтесь у укриттях", - розповів він.

Оновлено 16.24. За даними Кіма, окупанти готуються завдати ще удару.

"Прошу всіх і надалі залишатись в укриттях. Не переміщайтеся на автомобілях", - звернувся голова регіону.

Оновлено 16.56. За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, вже відомо про 2 загиблих та 5 поранених.

"Є потрапляння в житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про 2 загиблих та 5 поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники", - розповів він.

Як повідомлялось, у Миколаєві вдень 29 серпня знову пролунали потужні вибухи. Мешканців закликають пройти до укриттів.

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