Мер Миколаєва показав наповнення російської ракети, що влучила у парк

Російська ракета, яка вдарила по парку у центрі Миколаєва 29 серпня, була наповнена залізом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Олександра Сєнкевича.

"Ось таким залізяччям була наповнена ракета, яка сьогодні поцілила в парк у центрі міста. На щастя, поруч не було людей, тому тут обійшлось без жертв", - написав він і додав фото. Сєнкевич зазначив, що загалом внаслідок масованого обстрілу міста поранень зазнали 24 особи, двоє людей загинули.