Мер Миколаєва показав наповнення російської ракети, що влучила у парк
Фото: наслідки обстрілу Миколаєва (t.me/dsns_telegram)
Російська ракета, яка вдарила по парку у центрі Миколаєва 29 серпня, була наповнена залізом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Олександра Сєнкевича.
"Ось таким залізяччям була наповнена ракета, яка сьогодні поцілила в парк у центрі міста. На щастя, поруч не було людей, тому тут обійшлось без жертв", - написав він і додав фото.
Сєнкевич зазначив, що загалом внаслідок масованого обстрілу міста поранень зазнали 24 особи, двоє людей загинули.
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Миколаїв. Зокрема, росіяни влучили у житлові будинки та навчальні заклади.
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