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Мер Миколаєва показав наповнення російської ракети, що влучила у парк

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Миколаїв, Понеділок 29 серпня 2022 21:05
Мер Миколаєва показав наповнення російської ракети, що влучила у парк Фото: наслідки обстрілу Миколаєва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська ракета, яка вдарила по парку у центрі Миколаєва 29 серпня, була наповнена залізом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Олександра Сєнкевича.

"Ось таким залізяччям була наповнена ракета, яка сьогодні поцілила в парк у центрі міста. На щастя, поруч не було людей, тому тут обійшлось без жертв", - написав він і додав фото.

Мер Миколаєва показав наповнення російської ракети, що влучила у парк

Сєнкевич зазначив, що загалом внаслідок масованого обстрілу міста поранень зазнали 24 особи, двоє людей загинули.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Миколаїв. Зокрема, росіяни влучили у житлові будинки та навчальні заклади.

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