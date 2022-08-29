Кількість постраждалих через обстріл Миколаєва збільшилася вдвічі
Фото: кількість постраждалих через обстріл Миколаєва зросла (Getty Images)
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Миколаєва збільшилася у два рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"11 поранених, двоє загиблих", - написав він.
Оновлено 18.16. Як розповів Віталій Кім, до Миколаєва долетіло 12 ракет, випущених було більше.
Обстріл Миколаєва 29 серпня
У Миколаєві вдень 29 серпня знову пролунали потужні вибухи. Мешканців закликали пройти до укриттів.
Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 людини загинули та 5 отримали поранення. В місті нарахували 9 "прильотів" окупантів.
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