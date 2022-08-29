Кількість постраждалих через обстріл Миколаєва збільшилася вдвічі

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Миколаєва збільшилася у два рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"11 поранених, двоє загиблих", - написав він.

Оновлено 18.16. Як розповів Віталій Кім, до Миколаєва долетіло 12 ракет, випущених було більше.

Обстріл Миколаєва 29 серпня

У Миколаєві вдень 29 серпня знову пролунали потужні вибухи. Мешканців закликали пройти до укриттів.

Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 людини загинули та 5 отримали поранення. В місті нарахували 9 "прильотів" окупантів.