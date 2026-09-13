РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов: сколько целей уничтожила ПВО
В ночь на 13 сентября российские войска совершили новую массированную атаку на Украину. На этот раз противник запустил 453 средства воздушного нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Согласно данным Воздушных сил, враг применил:
- ударные БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные;
- дроны "Гербера";
- дроны-имитаторы "Пародия";
- S8000 "Бандероль".
Вражеские цели летели по направлениям: Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ; ВОТ АР Крым - Гвардейское и акватория Азовского Моря.
Воздушное нападение отражали подразделения Сил обороны Украины. К защите неба привлекли:
- авиацию;
- зенитные ракетные войска;
- подразделы РЭБ;
- подразделения беспилотных систем;
- мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 405 вражеских БПЛА разных типов, а также четыре S8000 "Бандероль".
В то же время, зафиксировано:
- попадание средств воздушного нападения на 13 локациях;
- падение сбитых целей и их обломков на 7 локациях.
Атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники.
Воздушные силы призывают граждан соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Канада выделяет сотни миллионов долларов на ракеты-перехватчики для Украины.
Также стало известно, что Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро для Украины на ракеты Patriot и дроны.
А президент Владимир Зеленский накануне рассказал, сколько ракет нужно Украине для уничтожения российской баллистики.