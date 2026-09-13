ua en ru
Вс, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов: сколько целей уничтожила ПВО

08:27 13.09.2026 Вс
2 мин
Воздушное нападение врага продолжается до сих пор
aimg Юлия Капитонова
РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов: сколько целей уничтожила ПВО Фото: ПВО смогла обезвредить большинство российских дронов (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 13 сентября российские войска совершили новую массированную атаку на Украину. На этот раз противник запустил 453 средства воздушного нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Согласно данным Воздушных сил, враг применил:

  • ударные БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные;
  • дроны "Гербера";
  • дроны-имитаторы "Пародия";
  • S8000 "Бандероль".

Вражеские цели летели по направлениям: Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ; ВОТ АР Крым - Гвардейское и акватория Азовского Моря.

Воздушное нападение отражали подразделения Сил обороны Украины. К защите неба привлекли:

  • авиацию;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделы РЭБ;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 405 вражеских БПЛА разных типов, а также четыре S8000 "Бандероль".

В то же время, зафиксировано:

  • попадание средств воздушного нападения на 13 локациях;
  • падение сбитых целей и их обломков на 7 локациях.

Атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники.

Воздушные силы призывают граждан соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Канада выделяет сотни миллионов долларов на ракеты-перехватчики для Украины.

Также стало известно, что Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро для Украины на ракеты Patriot и дроны.

А президент Владимир Зеленский накануне рассказал, сколько ракет нужно Украине для уничтожения российской баллистики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против Украины Атака дронов ПВО
Новости
Кремль назвал "невозможной" встреча Зеленского с Путиними на G20 в Майами
Кремль назвал "невозможной" встреча Зеленского с Путиними на G20 в Майами
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech