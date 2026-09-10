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Карни: Канада предоставит около 270 миллионов долларов на ракеты-перехватчики для Украины

21:37 10.09.2026 Чт
2 мин
Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем ПВО
aimg Елена Бджола
Карни: Канада предоставит около 270 миллионов долларов на ракеты-перехватчики для Украины Фото: Премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
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Канада продолжает поддерживать Украину финансированием закупок вооружения. Речь идет о новой финансовой помощи в рамках механизма JUMPSTART.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канада Марка Карни во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Калгари, передает Офис президента.

Канада предоставляет Украине средства на ракеты-перехватчики

Канада выделила 350 миллионов канадских долларов (около 270 миллионов долларов США) на закупку для Украины ракет-перехватчиков для систем ПВО, говорит Карни.

"Канада и Украина финализовали соглашение о приобретении критически важных воздушных перехватчиков с помощью механизма JUMPSTART. Этот пакет снаряжения, ценой 350 миллионов долларов, поможет защитить жителей Украины инфраструктуру страны и ее небо", - сказал он.

Он добавил, что Канада также:

  • направит средства в Фонд поддержки энергетики Украины,
  • предоставит кредитные гарантии на 430 миллионов канадских долларов (около 330 миллионов долларов США) для закупки Украиной природного газа в течение зимнего сезона.

"Кроме этого мы будем тесно сотрудничать в сферах энергетики и критических минералов, чтобы гарантировать надежные цепи поставок", - уточнил он.

По его словам, Канада также тесно сотрудничает с европейскими союзниками в вопросе создания общего фонда поддержки украинских ветеранов.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и Канада подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, которая выводит двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического союза и закрепляет долгосрочную поддержку.

Кроме того, недавно Украина получила от Канады большой пакет помощи по защите неба.

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