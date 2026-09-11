Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро для Украины на ракеты Patriot и дроны

Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро для Украины, которые будут направлены на закупку оборонных средств в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, дронов и РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Европейской комиссии.

Новое финансирование призвано поддержать возможность Украины отражать российские удары баллистическими ракетами и дронами. Закупки будут осуществлять как у компаний из стран ЕС, так и непосредственно у украинских оборонных предприятий.

Отдельное внимание в пакете уделили усилению защиты неба, в частности, закупке оборудования для систем Patriot. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что это решение позволит лучше защитить гражданское население и критическую инфраструктуру.

"Украина теперь также может закупать необходимое ей оборудование Patriot, чтобы лучше защищать свое небо от неизбирательных атак России. Вместе с нашими государствами-членами и НАТО мы будем продолжать обеспечивать Украину необходимым, одновременно усиливая собственную оборону Европы", - заявила она.

Закупка ракет PAC-3 и льготные условия

Решение ЕК также позволяет Украине закупать ракеты PAC-3 для комплексов Patriot. Этот пакет профинансирован в рамках более масштабного займа в поддержку Украины общим объемом 90 млрд евро.

Для ускорения процессов Еврокомиссия предусмотрела пять отступлений из стандартных условий соответствия. Три из них относятся к беспилотникам и компонентам украинского производства, стоимость которых превышает установленные пороги. Еще два исключения сделали для оборудования американского производства, в частности, ракет PAC-3, в том числе через специальный механизм PURL под координацией НАТО.

Комиссия уже выделила 8,35 млрд евро оборонного финансирования для Украины в текущем году. Отмечается, что в ближайшее время будет выделено больше.