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Зеленский раскрыл, сколько ракет нужно Украине для уничтожения российской баллистики

11:05 12.09.2026 Сб
2 мин
Получить максимально необходимое количество очень сложно
aimg Юлия Капитонова
Зеленский раскрыл, сколько ракет нужно Украине для уничтожения российской баллистики Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский призывает союзников давать ВСУ хотя бы 100-120 ракетами каждый месяц для перехвата российской баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Глава государства напомнил партнерам, что Россия сейчас способна производить ежемесячно 140 баллистических ракет.

Согласно правилам НАТО, если нужно уничтожить такое количество баллистических ракет, необходимо иметь 280 ракет-перехватчиков - в соотношении 1 к 2.

"У вас никогда не будет 280 ракет в месяц, и между нами это огромный вызов - иметь даже 100 ракет в месяц. Это то, чего я хочу. Я хочу получать 100-120 в эти сложные месяцы, особенно холодные", - подчеркнул Зеленский.

На этом фоне президент Украины призвал союзников Киева оказать больше поддержки.

"Они должны дать как можно больше. Со всем уважением к ним (союзникам - ред.), они должны помогать украинцам, чтобы спасти их жизнь", - объяснил глава государства.

Зеленский также заявил о подписании соглашений с несколькими европейскими компаниями по разработке украинской системы противоракетной обороны под названием Freya.

Президент рассчитывает, что первый этап испытаний начнется до конца декабря. Зеленский еще раз напомнил - времени мало.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Канада решила выделить сотни миллионов долларов на ракеты-перехватчики для Украины.

Более того, стало известно, что Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро для Украины на ракеты Patriot и дроны.

Также мы рассказали, как украинские силы ПВО отражали новую ночную атаку РФ 12 сентября.

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