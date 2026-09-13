РФ уночі атакувала Україну сотнями дронів: скільки цілей знищила ППО

У ніч на 13 вересня російські війська здійснили нову масовану атаку на Україну. Цього разу противник запустив 453 засоби повітряного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Повітряні сили закликають громадян дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали тривоги.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 405 ворожих БпЛА різних типів, а також чотири S8000 "Бандероль".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Канада виділяє сотні мільйонів доларів на ракети-перехоплювачі для України.

Також стало відомо, що Єврокомісія схвалила 6,1 млрд євро для України на ракети Patriot та дрони.

А президент Володимир Зеленський напередодні розповів, скільки ракет потрібно Україні для знищення російської балістики.