ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Взрывы во Львове: что известно об ударе по инфраструктуре и слухах об "Орешнике"

Львов, Пятница 09 января 2026 01:48
UA EN RU
Взрывы во Львове: что известно об ударе по инфраструктуре и слухах об "Орешнике" Иллюстративное фото: во Львове прозвучала серия взрывов (ГСЧС)
Автор: Ирина Гамерская

Во Львове в ночь с 8 на 9 января прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе "Орешником", однако официально эта информация пока не подтверждена.

Все что известно о ситуации во Львове - в материале РБК-Украина ниже.

Главное

  • Взрывы во Львове прогремели около полуночи.
  • В ОВА сообщили об атаке на объект критической инфраструктуры.
  • Был ли "Орешник" - пока неизвестно.
  • Гражданские объекты не пострадали.
  • Радиационный фон в пределах нормы.
  • Ракета на Львов летела со скоростью 13 тысяч км/ч.

Взрывы во Львове: что произошло

После 23:00 по всей Украине была объявлена тревога из-за угрозы баллистики. К тому же враг запустил дроны и в Киеве и некоторых регионах раздавались взрывы. Впрочем, сообщений о воздушной угрозе непосредственно для Львова не было.

Однако, около полуночи в сети сообщили о серии громких взрывов во Львове. Впоследствии эту информацию подтвердил и мэр города Андрей Садовой, а затем и глава ОГА Максим Козицкий.

На сейчас известно, что во Львовской области был атакован объект критической инфраструктуры. Профильные службы работают на месте атаки. При этом жилые дома и гражданские объекты не пострадали.

Почему заговорили об "Орешнике"

Сразу после объявления воздушной тревоги мониторы начали писать об угрозе пуска "Орешника".

Отметим, Россия один раз уже запускала эту ракету по Украине - в ноябре 2024 года. Тогда под ударом оказался город Днепр. Известно, что ракету запускали с полигона "Капустин Яр" Астраханской области, где базируются комплексы РС-26 "Рубеж". Эти комплексы предназначаются для ядерных ударов на расстояние до 6000 км.

Подробнее о ракете "Орешник" читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Был ли "Орешник" на самом деле

Как сообщили в Воздушных силах, 8 января около 23.30 была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины из-за угрозы применения баллистических ракет с полигона "Капустин Яр".

"Зафиксированы взрывы во Львовской области. Информация уточняется", - добавили в ПС.

При этом и Садовой также отметил, что пока неизвестно, был ли "Орешник" во Львове, а информацию ожидают от военных.

Козицкий также сообщил, что на месте ракетной атаки во Львове радиационный фон в пределах нормы, вредных веществ в воздухе не обнаружили.

Что известно о ракете

Как сообщило воздушное командование "Запад", ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час. Однако тип ракеты пока не называют.

Какой именно баллистической ракетой враг ударил по Львову определят после изучения всех ее элементов.

Напомним, кроме Львова взрывы сегодня звучат, в частности, и в Киеве. Враг атакует город дронами. Под атакой также находится и Киевская область.

Что известно о последствиях обстрела Киева - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Война в Украине Ракета Орешник
Новости
В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского
В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка