Взрывы во Львове: что известно об ударе по инфраструктуре и слухах об "Орешнике"

Во Львове в ночь с 8 на 9 января прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе "Орешником", однако официально эта информация пока не подтверждена.

Все что известно о ситуации во Львове - в материале РБК-Украина ниже.

Главное

Взрывы во Львове прогремели около полуночи.

В ОВА сообщили об атаке на объект критической инфраструктуры.

Был ли "Орешник" - пока неизвестно.

Гражданские объекты не пострадали.

Радиационный фон в пределах нормы.

Ракета на Львов летела со скоростью 13 тысяч км/ч.

Взрывы во Львове: что произошло

После 23:00 по всей Украине была объявлена тревога из-за угрозы баллистики. К тому же враг запустил дроны и в Киеве и некоторых регионах раздавались взрывы. Впрочем, сообщений о воздушной угрозе непосредственно для Львова не было.

Однако, около полуночи в сети сообщили о серии громких взрывов во Львове. Впоследствии эту информацию подтвердил и мэр города Андрей Садовой, а затем и глава ОГА Максим Козицкий.

На сейчас известно, что во Львовской области был атакован объект критической инфраструктуры. Профильные службы работают на месте атаки. При этом жилые дома и гражданские объекты не пострадали.

Почему заговорили об "Орешнике"

Сразу после объявления воздушной тревоги мониторы начали писать об угрозе пуска "Орешника".

Отметим, Россия один раз уже запускала эту ракету по Украине - в ноябре 2024 года. Тогда под ударом оказался город Днепр. Известно, что ракету запускали с полигона "Капустин Яр" Астраханской области, где базируются комплексы РС-26 "Рубеж". Эти комплексы предназначаются для ядерных ударов на расстояние до 6000 км.

Подробнее о ракете "Орешник" читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Был ли "Орешник" на самом деле

Как сообщили в Воздушных силах, 8 января около 23.30 была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины из-за угрозы применения баллистических ракет с полигона "Капустин Яр".

"Зафиксированы взрывы во Львовской области. Информация уточняется", - добавили в ПС.

При этом и Садовой также отметил, что пока неизвестно, был ли "Орешник" во Львове, а информацию ожидают от военных.

Козицкий также сообщил, что на месте ракетной атаки во Львове радиационный фон в пределах нормы, вредных веществ в воздухе не обнаружили.

Что известно о ракете

Как сообщило воздушное командование "Запад", ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час. Однако тип ракеты пока не называют.

Какой именно баллистической ракетой враг ударил по Львову определят после изучения всех ее элементов.